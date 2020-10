Haben Tobias (Patrick Müller, 32) und Vivien (Sharon Berlinghoff, 24) bei Unter uns eine Zukunft? Eigentlich schien es zwischen dem Anwalt und seiner Liebsten zuletzt ziemlich gut zu laufen. Kein Wunder, dass die Fans schon sehnsüchtig auf den nächsten Schritt in ihrer Beziehung warten. Aktuell scheint die Liebe des einstigen Traumpaares auf eine harte Probe gestellt zu werden. Tobias vernachlässigt die medizinische Fachangestellte, die stattdessen ihre Zeit mit Schillerallee-Neuling Sebastian (Jonathan Elias Weiske, 24) verbringt. Ist die vermeintlich instabile Partnerschaft auch der Grund, dass sich Sharon aktuell keinen Nachwuchs für die Figuren wünscht? Promiflash hakt nach...

Auch wenn die 24-Jährige eigentlich unheimlich gerne in die Rolle einer Schwangeren schlüpfen würde, wünscht sie sich im Gespräch mit Promiflash, dass diese Situation noch nicht allzu schnell eintreten wird: "Ich bin mir noch nicht so sicher, ob Tobias und Vivien dafür schon bereit sind." Sicher ist sie sich hingegen in der Hinsicht, dass die zwei im Fall der Fälle in die Situation hineinwachsen würden. Egal, wie es kommt – die Hamburgerin freut sich bereits auf viele spannende Geschichten um Tobias und Vivien.

Und wie steht ihr TV-Kollege zu möglichem Serien-Nachwuchs? Auch er kann auf "Unter uns"-Babys wohl vorerst gut verzichten. Allerdings hat das wohl eher private Gründe. "Privat läuft es bei mir einfach zu gut und es ist alles toll und wenn ich mir denke, dass das bei Tobias und Vivien dann auch so wäre, dann würde es doch langweilig für die Zuschauer werden", witzelt er im Rahmen einer Veranstaltung der Emmaus Gemeinschaft Köln. An sich könne er sich die Familienplanung für die beiden aber schon vorstellen.

VNOW / Stefan Behrens Patrick Müller und Sharon Berlinghoff in ihren "Unter uns"-Rollen

VNOW / Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff) und Tobias (Patrick Müller) bei "Unter uns"

VNOW / Stefan Behrens Sebastian (Jonathan Elias Weiske) und Vivien (Sharon Berlinghoff) bei "Unter uns"

