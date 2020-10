Anlässlich ihrer Hochzeitsfeier wurde Scarlett Johansson (35) offenbar zum Sparfuchs. Die Schauspielerin hat ihrem Partner Colin Jost (38) vor wenigen Tagen still und heimlich in einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben. Bei der Hochzeit waren offenbar nur die engsten Freunde und Familienangehörigen des Brautpaares anwesend – und die wurden auf ziemlich unglamouröse Art und Weise eingeladen: Scarlett und Colin verschickten einfach handgeschriebene Karteikarten als Save-the-Date-Hinweise!

Während viele Brautpaare sich bei ihren Hochzeitsankündigungen besonders viel Mühe geben, sind die 35-Jährige und der Komiker die Sache ganz entspannt angegangen. Jetzt sind die Einladungen der beiden aufgetaucht – und die versprühen so gar keinen Hollywood-Glamour. Stattdessen haben sich Scarlett und Colin für Karteikarten entschieden. "Save the Date! Scarlett und Colin werden heiraten", hieß es darauf handgeschrieben. Dazu kritzelten die beiden noch das Datum und den Ort. "Wir versuchen, Geld für die Hochzeit zu sparen", erklärte das Promipaar die ungewöhnlichen Karten scherzhaft. Ob die Gäste noch eine weitere – etwas ausgefeiltere – Einladung erhalten haben, ist nicht klar.

Die Nachricht von Scarlett und Colins Trauung wurde von der Charity-Organisation Meals on Wheels bekannt gegeben. "Ihr Hochzeitswunsch ist es, in dieser schweren Zeit ältere, gefährdete Menschen durch Meals on Wheels zu unterstützen", hieß es in der Verkündung.

Okmagazine.com/MEGA Scarlett Johansson und Colin Josts Save-the-Date-Karten

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei den Oscars 2020

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

