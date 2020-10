Elegante Performance – verraten Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) mit diesem Schnappschuss etwa das, was ihre Fans seit zwei Wochen vermuten? In dieser Woche flimmerte die zweite Folge von The Masked Singer über die Fernsehbildschirme – und die Hinweise, welche Promis sich in den knuffigen Kostümen verbergen könnten, scheinen sich zu verdichten. Schon seit der Staffel-Premiere waren sich viele Zuschauer sicher, dass hinter den beiden Erdmännchen Dani und Lucas stecken könnten. Hat ein neues Bild der beiden, auf dem sie sich in eine besondere Pose geworfen haben, sie endgültig entlarvt?

Auf dem Foto, das die Kult-Blondine am Donnerstag auf Instagram gepostet hat, liegt ihr Gatte auf einer Yogamatte und hebt sie gekonnt nach oben. Auch Dani hat sich kunstvoll positioniert und hält noch dazu einen Regenschirm in die Luft. "Ready für den Herbst", schreibt die 34-Jährige dazu – so weit, so unscheinbar. Ihre Follower sind aber eher der Meinung, dass sie ready für die nächste "The Masked Singer"-Ausgabe sein könnten: "Ihr süßen Erdmännchen!" und "Ist das die neue Choreografie für nächste Woche Dienstag?", fragen die User provokant in der Kommentarspalte.

Um ein altes Foto der beiden handelt es sich zumindest nicht – die herbstlichen Bäume im Hintergrund deuten an, dass sie sich eher nicht in ihrer Wahlheimat Mallorca befinden. Daniela selbst verriet außerdem schon, dass sie noch ein wenig länger in Deutschland bleiben werden, vermeintlich für "Dreharbeiten". Ob sie diese Hebefigur aber auch in den aufwendigen Erdmännchen-Kostümen so elegant hinkriegen würden, bleibt fraglich.

© ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

© ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Juli 2020 in Köln

