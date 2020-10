Nach dem ersten Date sind sich die Zuschauer sicher: Dieser Temptation Island V.I.P-Boy wird Roxy den Kopf verdrehen. Auch Mitkandidatin Jasmin Herren (41) meint, dass zwischen den beiden die Funken sprühen würden. Darüber hinaus scheinen die Hauptprotagonisten selbst die Spekulationen zu bestätigen: Die Freundin von Calvin Kleinen gab offen zu, dass der Verführer ihr gefallen habe. Und auch der Stripper zeigte sich im Promiflash-Interview nicht gerade abgeneigt...

Der Blickkontakt sei sehr schnell intensiv geworden und dabei sei ein Knistern entstanden, erklärte der 34-Jährige gegenüber Promiflash. Doch Jay möchte nicht nur seiner Verführerrolle gerecht werden, er habe tatsächlich persönliches Interesse an der Dunkelhaarigen: "Es würde mir sehr schwerfallen, mit jemandem zu flirten, wenn ich sie nicht attraktiv finden würde. Das würde nicht klappen." Dass Roxy ihn mit ihrem Freund verglichen hat, gefällt dem Leipziger wiederum so gar nicht: "Wie Calvin schon sagte, ich bin nicht wie er und das ist auch richtig so."

Achtung, Spoiler!

In der dritten Folge, die bereits bei TVNow abrufbar ist, geht Jays Flirt-Offensive weiter. Beim zweiten Date machen die beiden zusammen Sport. Während eines Sit-ups versucht er sein Glück und gibt Roxy spontan einen Kuss auf die Wange. Wie weit werden die beiden in der Folge gehen, was glaubt ihr? Stimmt ab!

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Jay

Instagram / jay_menstrip Der Verführer Jay von "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Jay und Roxy bei einem Date bei "Temptation Island V.I.P."

Wie weit werden Roxy und Jay in Folge drei gehen? Roxy wird den Kuss erwidern! Roxy wird ihm widerstehen können. Abstimmen Ergebnis anzeigen



