Woher kommt eigentlich die tiefe Abneigung, die Andrej Mangold (33) gegen seine Der Bachelor-Zweite Evanthia Benetatou (28) hat? Immerhin nahm er die Beauty bei seiner Rosen-Staffel mit ins Finale – und laut eigenen Aussagen hätten sie sogar zweimal miteinander geschlafen. Viele Fans wollten sich nach der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars daran erinnern, wie Andrej Eva damals mitteilte, dass sie nicht gewonnen hat. Die entsprechende Staffel neun war bei TVNOW einige Zeit nicht verfügbar. Jetzt ist die Staffel auf dem Streaming-Dienst wieder abrufbar und die Fans können die emotionale Verabschiedung von Eva und Andrej noch einmal miterleben.

In der letzten "Bachelor"-Nacht entschied sich der Ex-Profi-Basketballer dazu, die finale Rose an Jennifer Lange (27) zu geben und brach im Umkehrschluss damit auch Eva das Herz. Trotzdem fand er nur positive Worte für die Flugbegleiterin und gestand ihr, dass er sich ein wenig in sie verliebt habe. "Es hat sich von Anfang an bis jetzt einfach immer richtig angefühlt mit dir. Ich weiß auch, dass der Zeitpunkt nicht falscher sein könnte, ich dir aber gestehen muss, dass mein Herz einfach ein wenig mehr für die Jennifer schlägt", ließ er die Finalistin gefühlvoll abblitzen. Daraufhin begleitet er Eva noch zum Auto.

Vor der Limousine wünschte der Rosenverteiler ihr dann alles Gute: "Du bist eine tolle Frau." Danach ließ er Eva ziehen und ihre Wege trennten sich – zumindest bis zum Sommerhaus, wo sie dieses Jahr wieder aufeinandertrafen. Dort flogen dann aber ordentlich die Fetzen.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou TV-Star Evanthia Benetatou

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/dregold Andrej Mangold, TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de