Sind die Liebesgerüchte hiermit bestätigt? Nathalia Goncalves Miranda und Filip Pavlovic (26) wurden in den vergangenen Tagen gleich zweimal zusammen erwischt. Zunächst sah man die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und den Ex-Bachelorette-Boy ganz vertraut in einem Bistro in Hannover – und nur wenige Tage später verbrachten sie ein gemeinsames Mittagessen. Nun liegen Promiflash neue Informationen vor, die auch die letzten Zweifel aus dem Weg räumen könnten...

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte die vermeintlichen Turteltauben vor wenigen Tagen vor dem Eingang eines Hamburger Hotels. "Sie haben, als ich sie beobachtet habe, sehr glücklich und 'verknallt' gewirkt. Zudem habe ich auch gesehen, wie sie sich geküsst haben", schildert der Augenzeuge. Den innigen Körperkontakt zwischen den Promis hielt er in einem Video fest. Egal, ob lockeres Techtelmechtel oder eine ernsthafte Beziehung – zwischen den Reality-TV-Stars scheint es auf jeden Fall zu knistern!

Laut der Quelle schien sich das Vielleicht-Pärchen gerade zu verabschieden. Tatsächlich begab sich Filip kurz danach mit seinem Kumpel Serkan Yavuz (27) auf den Weg nach Dubai. Ob seine neue Freundin während seines Urlaubs zu Hause im kalten Deutschland auf ihn wartet? Was meint ihr – ist die Aufnahme der eindeutige Beweis, dass sie zusammen sind? Stimmt ab!

Anzeige

Promiflash Filip Pavlovic und Nathalia Miranda

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlović in Hamburg im Mai 2020

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de