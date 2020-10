Ist Nathalia Goncalves Miranda schon wieder bereit für Dates? Bei Love Island versuchte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin dieses Jahr erneut ihr Liebesglück im TV zu finden. Doch bei keinem der teilnehmenden Single-Jungs wollte der Funke überspringen. Seitdem schien Nathalia eine kleine Männer-Auszeit zu nehmen. Jetzt wurde die Beauty aber mit einem anderen TV-Traummann erwischt – datet sie etwa Promiboxen-Sieger Filip Pavlovic (26)?

Ein Paparazzi-Foto, das Promiflash vorliegt, zeigt die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin mit dem Muskelmann bei einem gemeinsamen Mittagessen in einem Restaurant. Vor wenigen Tagen trafen sich die TV-Stars in einem Bistro in Hannover und sollen dabei sehr vertraut gewirkt haben. Beide sind aktuell solo und würden optisch ein sehr schönes Paar abgeben. Gut möglich also, dass sich Nathalia und Filip gerade näher kennenlernen.

Bei der diesjährigen Promiboxen-Ausgabe legte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat eine beachtliche Darbietung hin – und gewann in Rekordzeit gegen seinen Kontrahenten Paul Janke (39). Ein Auftritt, der auch in der Damenwelt einen starken Eindruck hinterlassen haben könnte. Nathalia sah seinen Sieg übrigens mit eigenen Augen, denn sie befand sich unter den Zuschauern vor Ort.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, "Love Island"-Teilnehmerin

Getty Images Filip Pavlovic, 2020 beim Promiboxen

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Reality-Star

