Was spielt sich eigentlich hinter den Kulissen einer Kuppelshow so ab? Sam Dylan (29) hat in den vergangenen Jahren bereits einiges an Reality-TV-Erfahrung gesammelt: Unter anderem hatte er 2019 in dem beliebten Datingformat Prince Charming um die Gunst von Nicolas Puschmann (29) gebuhlt. Doch was bekommen die Fernsehzuschauer von diesen TV-Dates alles nicht mit? Im Promiflash-Interview gewährte Sam einen Blick hinter die Kulissen...

"Dass ein Date natürlich über Stunden geht", berichtete der 29-Jährige gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Dass immer wieder abgebrochen wird." Zusätzlich habe es während der romantischen Dates und Gruppenverabredungen auch eine Pause gegeben, in der die Teilnehmer Zeit zum Essen hatten – und in der die Kameras ausnahmsweise ausgeschaltet waren.

Doch damit nicht genug: Sam berichtete zudem von einem skurrilen Verbot am TV-Set, das die Kandidaten während der Rückfahrt von den jeweiligen Date-Locations eingeschränkt habe. "Wir durften untereinander nicht reden", erinnerte er sich und verdeutlichte: "Und uns hat jemand von der Produktion im Auto beobachtet, damit das auch wirklich eingehalten wird."

