Charli D'Amelio (16) will sich die aktuelle Trendhaarfarbe offenbar nicht entgehen lassen! Vor wenigen Tagen zeigte sich TV-Bekanntheit Sophia Thomalla (31) mit farbigen Highlights in den Haaren: Seit ihrem Besuch beim Friseur hat die Moderatorin nun pinkfarbene Strähnchen in der vorderen Partie ihrer Haarpracht. Mit dieser Frise blieb das Model aber nicht lange ein Einzelfall – jetzt zog auch Charli nach: Der TikTok-Star trägt einen pinkfarbenen Pony!

Für ihren neuen Look stattete Charli einem der besten Haarsalons in New York City einen Besuch ab. Dabei ließ sich der Webstar sogar von Friseurmeister Brad Mondo höchstpersönlich schick machen. Das Ergebnis teilte die Beauty stolz mit einem Selfie via Instagram. An Charlis Haarlänge hat sich nichts geändert – die Netz-Bekanntheit kann sich aber über neonpinke Strähnen freuen, die nun ihr Gesicht umranden.

Dabei ist nicht nur der Starfriseur von seinem Werk begeistert – auch Charlis Fans sind wegen des farbenfrohen Anblicks der TikTokerin ganz aus dem Häuschen. "Das sieht verdammt gut aus!" und "Wow, ich liebe es!" lauteten nur zwei von zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla mit pinken Haaren, Oktober 2020

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio mit pinken Strähnen, Oktober 2020

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, TikTok-Star

