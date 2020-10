Sophia Thomalla (31) hatte wohl schon wieder Lust auf eine Veränderung! Erst Anfang des Monats hatte die Moderatorin ihre Fans mit einem kleinen Umstyling überrascht: Sie ließ sich ihren zuvor dunkelblonden Ansatz platinblond färben – was gleich einen ganz neuen Look hervorbrachte! Lange sollte der aber nicht halten, denn: Sophia hat erneut zum Farbtopf gegriffen... und sich pinkfarbene Haare verpassen lassen!

Am Dienstag hatte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story bereits angedeutet, dass sich etwas verändern wird: So zeigte sie sich mit einer zunächst undefinierbaren Farbe auf dem Kopf beim Friseur. Ein paar Stunden später präsentierte sie dann auch das Endergebnis: Sophias Deckhaar erstrahlt jetzt in einem leuchtenden Neonpink! Ob es sich dabei wirklich um eine dauerhafte Farbe handelt – oder nur eine Tönung, die sich schnell wieder herauswaschen wird – wird sich wohl noch zeigen.

Ob sie mit ihrem neuen Look wohl den Abschluss der Dreharbeiten für Are You The One? gefeiert hat? Am Montag hatte die Moderatorin der Kuppelshow auf Instagram bekannt gegeben, dass sie "die letzte Nacht" in Griechenland gedreht hatten. Am Dienstag zeigte sie sich dann schon wieder am Berliner Flughafen. Wie findet ihr die pinkfarbenen Haare an Sophia? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla bei den "Are You The One?"-Dreharbeiten

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla bei den "Are You The One?"-Dreharbeiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de