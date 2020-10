Ciara (35) ließ sich für Halloween 2020 ein ganz besonderes Kostüm einfallen! Obwohl das beliebte Gruselfest in diesem Jahr nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann, wollen einige Stars und Sternchen nicht aufs Kostümieren verzichten. Unter anderem Kylie Jenner (23) präsentierte sich als roter Powerranger im Netz. Auch Ciara will sich den Spaß nicht entgehen lassen: Deshalb zeigt sich die "1, 2 Step"-Interpretin jetzt im Look ihrer Kollegin Cardi B (28) – und hat sogar einen Mini-Offset an ihrer Seite!

Die Sängerin teilt am Freitag ein Bild auf Instagram, bei dem man zweimal hinsehen muss, um sie zu erkennen: Darauf stellt sie nämlich Cardis "Invasion of Privacy"-Albumcover nach. Sie trägt nicht nur die gleiche gelbe Perücke und eine Kopie des karierten 80er-Jahre-Blazers – sie nimmt vor einem blauen Hintergrund auch haargenau dieselbe Pose ein wie die Rapperin.

Was an dem Post besonders süß ist: Auf einem zweiten Schnappschuss posiert neben Ciara ihr Erstgeborener Future (6), verkleidet als Cardis Mann Offset: Ganz wie der Migos-Star trägt er lange Dreadlocks und kombiniert eine verspiegelte Sonnenbrille zu einem funkelnden Ohrring und einer dicken Goldkette.

Anzeige

Instagram / ciara Ciara und ihr Sohn Future an Halloween 2020 als Cardi B und Offset

Anzeige

Getty Images Ciara bei den American Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de