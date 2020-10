Ehrliches Geständnis von Dagi Bee (26)! In der Vergangenheit sprach die YouTuberin schon so manches Mal unangenehme Themen aus ihrem Privatleben an. Mittlerweile wissen ihre Follower sowohl über das erste Mal der Blondine als auch über verschiedene Sexabenteuer mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (26) Bescheid. Zudem kam der Webstar neulich auf eines seiner Laster zu sprechen. Dagi gab zu, dass sie noch immer Gelegenheitsraucherin sei!

Für ihr neues YouTube-Video rief die Influencerin ihre Follower dazu auf, sie mit diversen Gerüchten zu konfrontieren. Einer ihrer Fans fragte sie dabei, ob es denn stimme, dass Dagi rauche. "Nein, ich rauche nicht!", lautete die klare Antwort der Beauty. Schließlich hat die 26-Jährige bereits 2014 mit dem Qualmen aufgehört. Nichtsdestotrotz verfolgt das Laster sie aber bis heute. "Ab und zu kommt es vielleicht vor, dass man auf einer Party, auf der sehr viele Freunde rauchen, [...] eventuell zu einer Zigarette greift", beichtete der Webstar seinen YouTube-Abonnenten.

Eine Sache lag der ehemaligen Raucherin jedoch am Herzen: Dagi wollte dieses Geständnis nutzen, um ihrer zum Teil sehr jungen Community dringend vom Griff zur Zigarette abzuraten: "Nicht gut. Gar nicht gut. Nehmt euch da kein Beispiel dran", vermittelte sie ihren Zuschauern mit Nachdruck. Sie habe dieses Thema nur angesprochen, weil sie ihren Fans gegenüber ehrlich sein wolle.

Instagram / dagibee Dagi Bee im September 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

