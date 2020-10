Ein Look gruseliger als der andere! Obwohl in diesem Jahr keine Halloween-Partys gefeiert werden und die meisten Menschen die Nacht der lebenden Toten ganz brav in den eigenen vier Wänden verbringen, hindert es die Netz-Stars nicht daran, ihre Fans mit schaurigen Halloween-Postings auf andere Gedanken zu bringen. Promiflash nimmt die diesjährigen Kostüme mal genauer unter die Lupe und stellt die kreativsten Looks vor.

Yvonne Pferrer (26) ist längst bekannt dafür, keine halben Sachen zu machen. Wenn die ehemalige Köln 50667-Darstellerin einen Instagram-Beitrag plant, ist der meist besonders kreativ und aufwendig. Von einer professionellen Maku-up-Artistin ließ sie sich in diesem Jahr in eine Horror-Eiskönigin verwandeln. Nicht weniger angsteinflößend geht es bei Ana Johnson (27) und Lisa-Marie Schiffner (19) zu. Die Influencer-Freundinnen kostümierten sich als Horror-Clowns und ließen sich in einem gruseligen Parkhaus ablichten.

Content Creatorin Kisu (29) setzte in diesem Jahr eher auf den schlichteren Look. Gemeinsam mit Töchterchen Milena stylte sie sich als Kürbis. Riccardo Simonetti (27) hingegen braucht zwar keinen besonderen Anlass, um sich extravagant in Szene zu setzen – das bedeutet aber nicht, dass er eine Gelegenheit auslässt, wenn sich ihm eine bietet. Der Fashion-Experte verwandelte sich in diesem Jahr stilecht in eine Hexe.

Aber auch auf internationaler Ebene putzen sich die Social-Media-Stars für die Nacht vor Allerheiligen heraus. Fitnessbloggerin Tammy Hembrow (26) und ihre Tochter Saskia grinsen jeweils verkleidet als Minnie Mouse in die Kamera, Sohnemann Wolf nimmt die Rolle von Mickey Mouse ein. Ihre schwangere Kollegin Chiara Ferragni (33) setzt ebenfalls auf eine Gruppen-Kostümierung: Die Italienerin, ihr Ehemann Fedez (31) und ihr Söhnchen Leone (2) treten in Baby-Shark-Kostümen an.

Instagram / anajohnson Lisa-Marie Schiffner und Ana Johnson an Halloween 2020

Instagram / kisu Influencerin Kisu und Tochter Milena

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti an Halloween 2020

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern Wolf (l.) und Saskia

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni mit ihrem Sohn Leone

