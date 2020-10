Einfach zum Gruseln! Dieses Jahr müssen die Stars und Sternchen zwar weltweit größtenteils auf ihre ausschweifenden Halloween-Festivitäten verzichten, das heißt aber natürlich nicht, dass die Promis sich nicht anders in Schauerstimmung bringen können. Besonders die Hollywood-Bewohner und Stars aus den Vereinigten Staaten lassen sich einen ihrer beliebtesten Feiertage nicht nehmen – sie verkleiden sich auch ohne Party-Anlass! Promiflash wirft einen Blick auf die kreativsten und angsteinflößendsten Looks!

So stylt Kylie Jenner (23) nicht nur sich, sondern auch all ihre Freundinnen als bunte Power Ranger – jedes Mädel bekommt natürlich eine andere Farbe zugeteilt, Kylie selbst entscheidet sich für rot. Ihre ältere Schwester Kim (40) setzt bei Instagram ebenfalls auf ein Gruppenkostüm. Während sie selbst sich in Carole Baskin (59) verwandelt, wird ihr bester Freund Jonathan Cheban (46) zu Joe Exotic (57) und Kims Kids, passend zu den "Tiger King"-Stars, verkleiden sich als kleine Tiger. Kardashian-West-Tochter North (7) belässt es aber nicht bei dem einen Kostüm. Gemeinsam mit Cousin Reign Disick (5) macht sie die Wohnung noch als düsterer Rockstar unsicher.

Besonders schön: Sogar Chrissy Teigen (34), die sich nach ihrer tragischen Fehlgeburt nun erstmals wieder mit unbeschwerten Beiträgen meldet, hat offenbar Lust, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Sie kostümiert sich als Ballerina aus dem Film "Black Swan" und zeigt sich auf den Bildern beim Spielen mit Sohnemann Miles (2). Im Hintergrund ist alles standesgemäß gruselig dekoriert. Vanessa Hudgens (31), die für ihre Halloween-Liebe bekannt ist, stellte schon den ganzen Oktober lang immer wieder schauerliche Posts online. Nicht ganz so furchteinflößend ist aber ihr eigenes Kostüm: Sie verwandelt sich schlicht in Sängerin Miley Cyrus (27).

Deutlich gruseliger geht es bei Halsey (26) zu. Die Musikerin wird in der schaurigen Nacht zur untoten Braut aus Tim Burtons (62) Filmklassiker "Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche". Kreativ wird es auch bei Jesse Tyler Ferguson (45). Der Modern Family-Star selbst verkleidet sich als Dr. Alan Grant aus Jurassic Park. Sein Mann Justin Mikita geht als Tyrannosaurus Rex, ihr drei Monate alter Sohn Beckett ist als Baby-Dino mit von der Partie.

