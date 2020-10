Dieses Paar ist mit dem Sommerhaus der Stars so richtig durchgestartet. Seit ihrer Teilnahme an dem TV-Format kennt ganz Deutschland Lisha und Lou. Aufgefallen ist vor allem Lisha durch ihre heftigen Schimpftiraden und die temperamentvolle Art. Für ihren Umgang mit der Sommerhaus-Mitbewohnerin Evanthia Benetatou (28) musste die YouTuberin viel Kritik einstecken: Shitstorms und Mobbing-Vorwürfe musste die Blondine über sich ergehen lassen. Doch sie erklärt, das finde sie sogar gut, immerhin stehe sie dadurch im Rampenlicht. Was Lisha und Lou an ihrer neu gewonnenen Bekanntheit aber gewaltig stört, ist etwas ganz anderes...

In seiner Instagram-Story spricht das Paar über die negativen Seiten des Ruhms: "Es ist ekelhaft, was für linke und verlogene Menschen es gibt, die erst jetzt wieder Interesse an uns haben." Plötzlich würden sich Leute bei ihnen melden, von denen sie jahrelang nichts gehört hätten. Doch die Berliner wollen sich darauf konzentrieren, dass sie sich durch ihre erste TV-Erfahrung eine ganz neue Zielgruppe erschlossen und tolle, neue Follower gewonnen hätten.

Lisha bereue ihr Verhalten nicht, möchte aber in Zukunft, zumindest was ihre Ausraster angehe, etwas ruhiger werden. Wegen ihrer Aggressionen habe sie vergangene Woche mit dem Boxtraining begonnen. Und die ersten Ergebnisse davon könne man bereits bei dem großen Wiedersehen der Sommerhaus-Bewohner sehen, welches am Sonntag im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, YouTube-Stars

TV NOW Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

