Sowohl deutsche als auch internationale Stars leiden gerade unter akutem Halloween-Fieber – auch Chrissy Teigen (34) und ihre Familie sind da keine Ausnahme. Anfang Oktober hatten das Model und sein Mann John Legend (41) mit Chrissys Fehlgeburt einen schweren Verlust verkraften müssen – sie hatte im sechsten Monat das gemeinsame Baby verloren. Nachdem sie sich danach für einige Wochen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, versuchen sie und ihre Liebsten nun wieder, etwas Normalität einkehren zu lassen. Und dazu gehört in den USA eben auch eine standesgemäße Halloweenparty.

Bereits am Freitag fand im Hause Teigen-Legend eine kleine Grusel-Sause statt. Neben Halloween-Leckereien schlüpfte die Familie natürlich auch in passende Kostüme – auch wenn diese einem wohl eher keine Gänsehaut verpassen. Auf ihrem Instagram-Profil teilte Chrissy nun Bilder ihrer Looks und während sie als weißer Schwan verkleidet war, trug ihr Mann ein Spiderman-Anzug. "My Spidey", kommentierte sie einen gemeinsamen Paar-Schnappschuss auf ihrer Seite.

Auch wenn Chrissy nach dem Schicksalsschlag Anfang des Monats nach vorne schauen will, hat die Fehlgeburt natürlich ihre Spuren hinterlassen. Die 34-Jährige muss weiterhin zu Hause medizinisch versorgt werden – und auch am Halloween-Wochenende hat das höchste Priorität. In ihrer Instagram-Story postete sie dann einen Schnappschuss, den Chrissy wohl selbst nicht ganz so ernst nehmen kann: Auf dem Foto sieht man, wie ihr von ihrer schaurig verkleideten Krankenschwester eine Infusion gelegt wird.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen, Halloween 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Halloween 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer verkleideten Krankenschwester

