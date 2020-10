Was für ein süßer Anblick von der baldigen Mama Rose Leslie (33). Die Schauspielerin und ihr Ehemann Kit Harington (33) gaben erst im vergangenen September bekannt: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Weitere Details über die Schwangerschaft gab das Pärchen bisher noch nicht bekannt. Dafür machen nun Schnappschüsse die Runde, auf denen sich bereits deutlich ein Babybauch bei der rothaarigen Schönheit abzeichnet.

Paparazzi lichteten Leslie ab, wie sie Kit beim Verladen von Einkaufstüten in ihr Auto beaufsichtigte. Während ihr Göttergatte die schweren Beutel in den Pkw hievte, passte die Britin auf ihren Hund auf, der brav neben ihr wartete. Auch wenn die Ygritte-Darstellerin aus der TV-Show Game of Thrones auf den Fotos einen weiten Pulli trägt – erkennt man doch deutlich ihre gerundete Körpermitte. Denn ihr Babybäuchlein ist inzwischen so groß, dass selbst ein kuscheliges Oberteil ihn nicht mehr verstecken kann.

In einem Interview mit der New York Post plauderte Leslie vor einigen Tagen bereits aus: Sie könne es kaum erwarten, ihren kleinen Wonneproppen das erste Mal in den Armen zu halten. "Ich bin so begeistert, schwanger zu sein – und ich kann es kaum erwarten, unser neues Familienmitglied endlich kennenzulernen", verriet die 33-Jährige.

