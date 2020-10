Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Eigentlich wäre heute für Heidi Klum (47) der Tag der Tage – denn wie die Fans wissen, ist das Model ein absoluter Halloween-Fan. Zwar muss ihre legendäre Party, die sie schon seit fast zwei Jahrzehnten jedes Jahr organisiert und zelebriert, in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ausfallen, doch Heidi lässt sich den Spaß, sich auch in diesem Jahr in ein spektakuläres Kostüm zu werfen, nicht nehmen. Kleiner Einblick gefällig? Bitteschön!

Seit Wochen tüfteln Heidi und ihr Team an ihrem Kostüm – Pardon Kostümen – und seit wenigen Tagen gewährt die Vierfach-Mutter auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig Einblicke in den Prozess. Auch jetzt teilt sie wieder einen Clip, der Ausschnitte ihrer Kostümierung zeigt. "Könnt ihr erahnen, was das wird?", fragt sie ihre Community. Auf dem Video sieht man sie auf dem Boden liegen, während gleich vier Leute an der halb nackten Heidi herumwerkeln.

In ihrer Story gibt es dann eine erste Auflösung und erste Ergebnisse zu sehen – doch war es das etwa schon? Immerhin kündigte Heidi bereits an, gleich in zwei Furcht einflößende Kostüme zu schlüpfen. Außerdem hat der 31. Oktober ja gerade erst begonnen. Wer weiß, was die 47-Jährige noch nachlegt, wenn es dunkel ist...

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Oktober 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Halloween 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

