Wenn Naomi Watts (52) über den roten Teppich läuft und sich ins Blitzlichtgewitter der Fotografen stürzt, ist die Hollywood-Schauspielerin immer top gestylt. Man könnte denken, selbst mit über 50 hat sie keinerlei Makel. Doch mit zunehmenden Alter wird es auch für sie immer schwieriger, "perfekt" auszusehen. Während zahlreiche Stars mit verschiedenen Beauty-Eingriffen nachhelfen, hat die 52-Jährige eine andere Strategie für sich gefunden. Naomi setzt auf natürliche Schönheit und enthüllte nun ihre besten Gesundheits- und Beauty-Geheimnisse.

Der beste Ratschlag, den die Schauspielerin jemals erhalten hat, sei: Jeden Tag mindestens zwei Liter Wasser trinken und in der Nacht acht Stunden schlafen. "Ich kann sofort feststellen, ob ich gut geschlafen habe und ob ich am Tag zuvor die richtige Menge Wasser getrunken habe", sagte Naomi im Interview mit der Modemarke Who What Wear. Sollte sie diese Ziele einmal nicht erreichen, würde sich das direkt in ihrer Haut widerspiegeln.

Doch wie geht Naomi mit dem Älterwerden um? Im Interview erzählt sie: "Ich denke nur, dass man den Alterungsprozess annehmen muss. Es ist eine konstante Welle, die wir fahren und navigieren müssen." Die Schauspielerin ist der Meinung, wenn man sich ab und zu schlecht fühlt, sei das normal und selbstverständlich.

