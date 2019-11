Gwendoline Christie (41) ist im wahrsten Sinne des Wortes ein großer Star! Mit ihrer Rolle als Brienne von Tarth in der Hitserie Game of Thrones schaffte die Britin 2012 den internationalen Durchbruch. Vielen Zuschauern blieb die Blondine jedoch nicht wegen ihrer Schauspiel-Künste in Erinnerung, sondern wegen ihrer Größe: Die 41-Jährige misst stolze 1,91 Meter. Dass sie damit deutlich größer ist als die meisten ihrer Kolleginnen, bewies sie nun erneut bei einem Event: Naomi Watts (51) reichte Gwen nur knapp bis zur Schulter!

Aktuelle Bilder einer von Chanel ausgerichteten Benefiz-Veranstaltung zeigen die Schauspielerinnen am Dienstag in New York. In einer rosa Robe erstrahlte Gwendoline auf dem roten Teppich und stellte die anderen Gäste damit wortwörtlich in ihren Schatten. Auf mehreren Fotos posiert der HBO-Star gemeinsam mit der 1,64 Meter kleinen Naomi und der 1,79 Meter großen Laura Dern (52).

Gwendoline dürfte an Berichte über ihre außergewöhnliche Größe bereits gewöhnt sein: Laut The Guardian knackte die Tochter eines Kaufmannes mit 14 Jahren die 1,80-Meter-Grenze. In der Schule wurde sie deswegen sogar gemobbt.

