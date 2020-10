Tierischer Zuwachs bei Shakira (43)! 2013 und 2015 wurde die gebürtige Kolumbianerin Mutter von zwei Söhnen, seit mehreren Jahren lebt sie zusammen mit ihrem Mann Gerard Piqué (33) und den Kids Milan (7) und Sasha (5) in der katalanischen Metropole Barcelona. Jetzt schaffte sich die Sängerin ganz besonderen Familienzuwachs an: Shakira zeigt in den sozialen Medien ihren neuen, flauschigen Sprössling – ein süßes Kaninchen!

Auf Instagram teilte die "Hips Don't Lie"-Interpretin zwei hinreißende Schnappschüsse von dem weißen Tier. "Heißt Max Piqué Mebarak, alias das niedliche Fellknäuel, willkommen", betitelte sie die Fotos. Auf den Bildern zeigt sich die Sängerin ganz natürlich ohne Make-up, während sie mit dem kleinen Tier kuschelt. In den Kommentaren schwärmten die Fans von dem Schlappohr. "Kann ich ihn bitte haben?", fragte beispielsweise einer von Shakiras knapp 69 Millionen Followern. Ein anderer User schlug unterdessen vor: "Und wie wäre es mit einem Hund?"

Doch nicht nur der kleine Max bekam Komplimente im Netz. Auch der naturbelassene Look der Musikerin begeisterte die Community. "Du bist die Allerschönste!", schrieb ein entzückter Fan und ein anderer Nutzer kommentierte: "Diese Frau gefällt mir einfach!"

Instagram / shakira Shakira mit ihrem neuen Hasen

Instagram / shakira Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira, Musikerin

