Fata Hasanović (25) und ihr Partner Izet gehen durch dick und dünn! Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist mittlerweile nicht nur als Model, sondern auch als Influencerin supererfolgreich: Auf Instagram verfolgen über 418.000 Fans das Leben der Dubai-Auswandererin. Doch diese steile Social-Media-Karriere bringt auch einige Schattenseiten mit sich. Gegenüber Promiflash betonte Fata, wie froh sie ist, ihren Izet an ihrer Seite zu haben – denn er gibt ihr Halt!

"Izi ist wirklich mein Fels in der Brandung", schwärmte Fata im Promiflash-Interview von ihrem Liebsten. Vor einigen Monaten habe die 25-Jährige aufgrund des Lockdowns und der Isolation eine besonders schwere Zeit durchgemacht. "Da denkst du über ganz viele Sachen nach und denkst dir: 'Boah krass, was wäre ich ohne meinen Freund'", erinnerte sich die hübsche Influencerin, denn Izi habe sie schon in vielen Situation wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Vor allem der Leistungsdruck habe Fata zugesetzt – denn lange Zeit habe sie von sich selbst gefordert, immer mehr und immer besser zu arbeiten. "Man macht sich selbst mehr Druck, als alle anderen einem diesen Druck machen", meinte sie und betonte: "Da wieder zurückgeholt zu werden, [...] das hat mir immer sehr geholfen."

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Mai 2020

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Freund Izet im September 2020

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovic und Izet

