Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) schweben im absoluten Babyglück! Im vergangenen Monat haben die beiden Superstars mit einem zuckersüßen Social-Media-Post die Geburt ihrer kleinen Tochter verkündet: Auf dem Foto klammert sich der süße Familienzuwachs um den Finger seines frischgebackenen Vaters. Die Victoria's Secret-Beauty hatte im April ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht – jetzt berichten Insider, dass sich die Beziehung der beiden Stars seitdem deutlich verändert habe.

Das Traumpaar sei noch nie so glücklich gewesen! Das berichtet eine geheime Quelle dem Online-Portal US-Weekly. "Zayns und Gigis Beziehung läuft besser denn je!", plaudert der Insider aus. Die gemeinsame Zeit vertiefe ihre Liebe zueinander – die beiden seien unglaublich dankbar für das gemeinsame Familienglück. Das Supermodel wolle vorerst auch alle beruflichen Angebote ablehnen, um so viel Zeit wie möglich mit seinem kleinen Sprössling zu verbringen.

Auch der "Pillowtalk"-Interpret gehe in seiner neuen Rolle als Vater total auf. "Zayn hat jede freie Minute mit Gigi und der Kleinen verbracht – so nah wie jetzt standen sie sich noch nie", will der Insider wissen. Aktuell warten die Fans noch gespannt auf ein weiteres Foto von dem Töchterchen – auch den Namen ihres Babys haben die beiden Eltern bis jetzt noch nicht verraten.

Twitter / zaynmalik Zayn Malik mit seiner Tochter

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

