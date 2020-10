Yeliz Koc (26) hat ihren Partner Jimi Blue Ochsenknecht (28) immer bei sich! Obwohl die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler ihre Beziehung erst Mitte August offiziell gemacht haben, hat das Paar schon einiges erlebt: Neben einem gemeinsamen Aufenthalt in Mallorca lernte die Beauty bereits die Familie des "Die Wilden Kerle"-Darstellers kennen. Inzwischen sind die beiden unzertrennlich – und das zeigt sich auch auf Yeliz' Handyhintergrund!

Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram interessierte sich ein Fan für Yeliz' Displaybild auf ihrem Smartphone. Daraus möchte die TV-Bekanntheit offenbar kein Geheimnis machen, sondern teilte prompt einen Screenshot: Darauf drückt die dunkelhaarige Schönheit ihrem Liebsten mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht und geschlossenen Augen einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen. Sobald Yeliz ihr Handy also in den Händen hält, dürfte sie sich direkt an die besonderen Momente ihrer Zweisamkeit mit Jimi erinnern.

Die Zeit, in der das Paar allerdings durch verschiedene Wohnorte längere Zeit voneinander getrennt sein musste, ist aber ohnehin vorbei. Aktuell sind Yeliz und Jimi zwar noch im absoluten Umzugsstress – in wenigen Tagen werden die Turteltauben aber endlich ihre gemeinsame Wohnung in Berlin beziehen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz' Hintergrundbild auf ihrem Handy

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im September 2020

