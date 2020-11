Das nächste Love Island-Paar hat den Schlussstrich gezogen! In der diesjährigen Staffel sorgte vor allem Henrik Stoltenberg für Aufsehen. Der Personal Trainer schlief einst mit Aurelia Lamprecht, ließ sie dann aber für Sandra Janina völlig unerwartet einfach stehen. Mit der Blondine stand er letztendlich auch im Finale der Show und wollte sie auch anschließend eigentlich weiter kennenlernen. Doch das Feuer der Liebe ist nun erloschen: Sandra gab nun unter Tränen die Trennung bekannt!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin sichtlich mitgenommen zu Wort: "Ich wollte jetzt mal was loswerden, weil ich's nicht mehr kann und nicht mehr will. Das mit Henrik und mir hat sich erledigt für mich. Das war's", begann sie ihre Erklärung. Sandra hätte ihrer Flamme das eigentlich gerne persönlich oder zumindest am Telefon mitgeteilt, jedoch: "Er ist zu beschäftigt mit anderen Personen, um ans Telefon zu gehen oder nicht Manns genug, zu mir zu fahren", wetterte sie gegen ihren einstigen Traummann.

Was genau vorgefallen ist, behielt Sandra erstmal noch für sich, deutete aber an, dass Henriks Verhalten die Beziehung kaputt gemacht habe: "Ich werde Henrik jetzt nicht weiter in Schutz nehmen, wie die letzten Wochen. Weil, er hat es nicht verdient. So wie er mich die letzten Wochen behandelt hat, hat mich noch kein Typ der Welt behandelt", führte sie schluchzend aus. Sie sei komplett enttäuscht – obwohl sie lange die Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass doch noch alles gut werden könnte: "Aber wenn nichts von der anderen Seite kommt, absolut null, wieso soll ich da meine Energie reinstecken?", zog sie ihr Fazit.

Instagram / sandra_janina_ Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, Oktober 2020

RTLZWEI Sandra und Henrik bei "Love Island"

Instagram / henrik_stoltenberg Sandra Janina und Henrik Stoltenberg im Oktober 2020 in Köln

