Zwischen Henrik Stoltenberg und Sandra Janina sprühen offenbar nach wie vor die Funken! Die beiden Turteltauben lernten sich vor wenigen Wochen in der Kuppelshow Love Island kennen. Obwohl Henrik zunächst mit Aurelia Lamprecht vercoupelt war, hatte er seit Sandras Einzug nur noch Augen für die hübsche Blondine. Dass die beiden die Liebesinsel nicht als Siegerpaar verließen, ändert offenbar nichts an ihrer Zuneigung zueinander. Jetzt teilten sie ihr erstes Pärchen-Pic und wirken darauf total verliebt!

Auf Instagram veröffentlichte Sandra den süßen Schnappschuss, auf dem sie Henrik einen Kuss auf die Wange gibt. Die rechte Hand hat sie dabei sanft auf den Nacken des Blondschopfs gelegt. Der "Bonschlonzo"-Erfinder blickt währenddessen freudestrahlend in die Kamera und genießt offenbar die Zärtlichkeiten seiner Liebsten. Mit "Hendra" – einer Zusammensetzung aus Henrik und Sandra – versah die Beauty das erste gemeinsame Foto der beiden. "Ich hoffe sehr, das euer Weg zu zweit weiter geht", wünschte sich ein Follower in der Kommentarspalte.

Aber nicht nur die Fans der Reality-TV-Teilnehmer finden, dass sie gut zueinander passen. Auch Sandras Familie hat Henrik offenbar bereits ihren Segen gegeben, wie die Studentin im Promiflash-Interview verriet. Ihre Eltern seien von ihrem Auserwählten ganz begeistert. "Sogar mein Vater und das will was heißen", gab sie an. Auch ihre Mama sei ganz positiv gestimmt, was Henrik betrifft, erzählte Sandra.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

RTLZWEI Sandra und Henrik bei "Love Island"

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Granate Sandra

