Was für eine süße Premiere! Ende September hatten Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) mitgeteilt, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Bis auf das Geschlecht – die zwei durften ein gesundes Mädchen in die Arme schließen – hält sich das Paar mit weiteren Infos allerdings zurück. Selbst der Name der Kleinen ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Am Wochenende teilten das Model und der Sänger aber immerhin einen anderen ganz besonderen Moment mit den Fans – das erste gemeinsame Familienfoto!

Im Netz sah man zwar bereits hier und da mal ein kleines Händchen, doch zu dritt hatten sich Gigi und Zayn noch nie gezeigt. Bis jetzt! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 25-Jährige eine Aufnahme von sich, ihrem Partner und dem Baby. Für die Familie stand das erste gemeinsame Halloween an und deshalb tragen alle drei coole Kostüme. Sogar die Kleine ist mit ihrem Hulk-Mützchen und dem grünen Outfit verkleidet – ihr Gesichtchen wird zudem mit einem passenden Emoji abgedeckt.

Dass die zwei total vernarrt sind in ihre Tochter, wird auf dem Bild definitiv klar. Außerdem hatte ein Insider vor wenigen Wochen der US Weekly verraten, dass die frischgebackenen Eltern total in ihrer neuen Rolle aufgehen. "Die beiden lieben das Elternsein. Sie können einfach nicht genug kriegen von ihrem kleinen Mädchen", hatte die Quelle im Gespräch mit dem Online-Portal erzählt.

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week

Instagram / yolanda.hadid Gigi Hadid und ihre Familie

