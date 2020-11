Diese zuckersüße Aufnahme lässt die stolze Tante natürlich nicht unkommentiert! An Halloween hatten Ashlee Simpson (36) und ihr Mann Evan Ross (32) tolle Neuigkeiten im Gepäck. Mit einem niedlichen Post verrieten die zwei, dass sie wieder Eltern geworden sind. Kaum war der Beitrag online, trudelten zahlreiche Glückwünsche von begeisterten Fans ein – und natürlich ließ es sich auch Ashlees Schwester Jessica Simpson (40) nicht nehmen, der Familie liebevolle Worte zu widmen.

"Tante Jess liebt dich, Ziggy Blu! Mit meinem ganzen Herzen werde ich für immer an deiner Seite sein. Du bist so wunderschön und perfekt", kommentierte die Sängerin den Baby-Post ihrer Schwester auf Instagram und versah den Kommentar mit einem grünen Herz-Emoji. Jessica ist allerdings nicht die einzige prominente Followerin, die schmachtende Zeilen hinterließ. Auch andere Stars und Sternchen waren hin und weg beim Anblick des Kleinen. "Ich gratuliere euch, ein wunderschöner Junge", schrieb beispielsweise Hilary Duff (33), die ebenfalls gerade ein Baby erwartet.

Ob Jessica ihren Neffen schon persönlich kennengelernt hat, ist nicht bekannt. Aber das jüngste Familienmitglied ist ja auch gerade einmal wenige Tage alt. Wie Ashlee und Evan nämlich neben dem Namen in ihrem Netzbeitrag ausplauderten, hatte der Knirps am 29. Oktober das Licht der Welt erblickt. "Ich bin überglücklich. Wir sind so dankbar", schwärmte die frischgebackene Mama von nun drei Kindern.

Getty Images Ashlee und Jessica Simpson

Instagram / ashleesimpsonross Evan Ross und Ashlee Simpson

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpsons Baby Ziggy Blu Ross im Oktober 2020

