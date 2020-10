Ashlee Simpson (36) ist zum dritten Mal Mutter geworden. Ende April verkündete die Sängerin: Sie ist erneut schwanger! Es ist das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann Evan Ross (32), nachdem das Paar bereits 2015 stolze Eltern einer Tochter namens Jagger Snow wurde. Die Blondine hat noch einen Sohn aus ihrer früheren Ehe mit Pete Wentz (41). Und nun gibt es auch noch ein weiteres Mitglied in ihrer Familie, denn: Sohnemann Nummer zwei ist endlich da!

Das teilte die frischgebackene Dreifach-Mama auf Instagram mit. Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte die "Pieces of Me"-Interpretin eine goldige Aufnahme ihres Wonneproppens. Zu sehen ist das Nesthäkchen, wie es friedlich schlummert und die glücklichen Eltern behutsam ihre Hände auf den Bauch des Neugeborenen legen. In der Bildunterschrift verrät Ashlee, dass ihr "süßer Junge" am 29. Oktober geboren wurde und sie ihm den Namen Ziggy Blu Ross gaben. "Ich bin überglücklich. Wir sind so gesegnet", schwärmt die US-Amerikanerin.

Unter Ashlees Beitrag haben sich bereits viele Kommentare von Gratulanten gesammelt, die ihr zu ihrem neuen Glück gratulieren wollen. "Herzlichen Glückwunsch an die Mutter und den Vater. Er ist pure Perfektion", teilt nur ein begeisterter Follower mit.

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpson im Oktober 2020

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpsons Baby Ziggy Blu Ross im Oktober 2020

Instagram / ashleesimpsonross Familie Simpson-Ross

