Hat Charlize Theron (45) etwa einen neuen Make-up-Artist? Für gewöhnlich zeigt sich die international bekannte Hollywood-Schauspielerin eher dezent geschminkt – starke Farbtöne sind dabei selten. Auf einem ihrer neuesten Social-Media-Bilder erstrahlt Charlize aber plötzlich in einem ganz neuen Look. Hatte sie Lust auf eine Veränderung? Nein, aber eines ihrer beiden Kinder Jackson und August hat sich an ihrer Make-up-Palette ausprobiert!

Auf Instagram teilte Charlize zwei Fotos, auf denen sie knallroten Lippenstift und ziemlich dunklen Lidschatten trägt. Auf beiden Bildern ist jeweils eine Hand zu sehen, offenbar von einem Kind der "Tully"-Darstellerin, die dem Look noch den letzten Feinschliff verpasst: Charlize bekommt eine dicke Ladung Rouge ins Gesicht gepinselt, Mascara aufgetragen und neben ihren Augen tiefblaue Akzente gesetzt. "An alle Maskenbildner da draußen... Passt auf, ihr bekommt Konkurrenz", schrieb Charlize in der Bildunterschrift.

Ihre wirkliche Make-up-Artistin Kate Lee schien bei dem Anblick der lustigen Bilder fast neidisch zu werden: "Oh Mann, bitte feuer' mich nicht", witzelte sie in den Kommentaren. Zudem reagierten auch einige Stars wie Ava DuVernay (48) oder Chelsea Handler (45) auf den Beitrag. Natalie Portman (39) schrieb beispielsweise: "Herrlich."

Getty Images Charlize Theron im Februar 2020 in London

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron im Oktober 2020

Instagram / charlizeafrica Jackson und August Theron, Kinder von Charlize Theron

