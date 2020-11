Die Hate-Welle will nicht so richtig abreißen! Mit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars haben sich Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (33) wohl nicht unbedingt einen Gefallen getan: Wegen ihrer Hasstiraden gegenüber Evanthia Benetatou (28) wurden sie von den Zuschauern hart kritisiert und verloren sogar Kooperationspartner. Und auch wenn das Bachelor-Paar nun schon einige Wochen nicht mehr im Fernsehen zu sehen ist: Jennifer bekommt nach wie vor noch ziemlich heftige Hassnachrichten auf Social Media!

Das offenbarte die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story mit zahlreichen Screenshots von Kommentaren, die sie erreichten. "Manche Leute wissen gar nicht, was sie eigentlich mit ihren Worten anrichten könnten... (Nichts für schwache Nerven)", kündigte sie die Zusammenfassung der fiesesten Messages an: "Dich braucht auch keiner, beziehungsweise: Niemand hat dich vermisst, du miese Person", "Dreckstück" oder "Verpiss dich! Dich will niemand mehr sehen. Alle hassen Mobber! Geh mal zur Therapie! Stück Scheiße" lauten nur drei der heftigsten Äußerungen der Nutzer.

Ob sie das nach der Sommerhaus-Ausstrahlung auch noch mal in der Wiedersehensshow, die am Sonntagabend ausgestrahlt wird, thematisieren wird? Fest steht schon jetzt: Jenny wird während der Sendung ziemlich emotional! Bilder der Aufzeichnung zeigen sie mit geröteten, feuchten Augen.

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Influencerin

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

TVNOW Jennifer Lange bei der Sommerhaus-Reunion 2020

