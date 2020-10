Kochen in der Wiedersehens-Show von Das Sommerhaus der Stars die Emotionen über? Am Sonntag geht das Format ins große Finale – und wenn das Siegerpaar gekürt sein wird, geht es direkt weiter zur großen Reunion. Alle Kandidaten treffen in diesem Rahmen noch einmal aufeinander. Erste Bilder der Aufzeichnung gibt es bereits, und die versprechen einen hitzigen Abend: Jennifer Lange (27) scheinen sogar Tränen in den Augen zu stehen!

Die Augen der Bachelor-Gewinnerin sind gerötet und sie sieht deutlich mitgenommen aus. Was sie wohl so in Aufruhr versetzt hat? Klar ist auf jeden Fall, dass nicht nur sie bei dem Aufeinandertreffen mit ihren einstigen Konkurrenten ordentlich gefühlsgeladen ist. Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie Evanthia Benetatou (28) wütend die Stirn runzelt und Diana Herold (46) aufgebracht gestikuliert. Die Fans können sich also auf einige spannende Szenen gefasst machen.

Doch das ist kein Wunder – schließlich ging es schon im Landhaus in Bocholt ordentlich zur Sache. Vor allem Jenny und ihr Freund Andrej Mangold (33) sorgten für Aufruhr. Das Publikum warf dem Paar vor, Mobbing gegen Mitstreiterin Eva zu betreiben und die anderen gegen sie aufzustacheln. Diese pikanten Szenen dürften wohl auch Thema der Show am Sonntagabend sein!

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

TVNOW Die Wiedersehens-Show von "Das Sommerhaus der Stars" 2020

TVNOW Diana Herold mit Michi

