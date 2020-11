Bibi (27) und ihr Ehemann Julian (27) teilen ihr Leben mit mittlerweile knapp 10 Millionen Menschen im Netz. Die Social-Media-Stars nehmen ihre Follower mit durch ihren Alltag und begleiten auch ihre Urlaube mit der Kamera. Doch obwohl man meint, alles von den beiden zu wissen, offenbarten sie nun eine krasse Story. Bibi und Julian enthüllten, dass sie bei einer ihrer Las Vegas-Reisen mit David Guetta (52) gefeiert haben.

In ihrem Podcast "Das ist ja Claße(n)" erzählten die beiden nun die ganze Geschichte. Damals fragte das Paar seinen Manager aus Spaß, ob es in den Club kommen, wo der DJ an diesem Abend aufgelegt hatte. Noch am selben Tag hätten Bibi und ihr von Manager Timo eine Zusage bekommen. "Ich habe den Manager von David Guetta erreicht. Ihr trefft euch mit ihm und müsst sofort dorthin", habe er den Influencern geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt hätten die zwei nichts wissend in einem Restaurant gesessen, um Julians Geburtstag zu feiern. Da der Musiker jedoch erst nicht zu sehen gewesen sei, hätten Bibi und Julian gedacht, alles sei ein Scherz. Doch nach vier Stunden Party und kostenlosen Drinks im VIP-Bereich sei der Star-DJ in den Club gekommen. Sie erzählten: "Und dann das Highlight: Auf einmal zeigt er auf uns beide und sagt, wir sollen zu ihm hochkommen auf sein DJ Pult."

Die YouTuber hätten noch die ganze Nacht mit David gefeiert, Tequila-Shots getrunken, geredet und Fotos geknipst. Auch heute würden die mittlerweile zweifachen Eltern mit dem Tour-Manager von David noch in Kontakt stehen. Das junge Pärchen habe auch danach mehre Einladungen – unter anderem nach Ibiza – erhalten.

Getty Images Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace David Guetta und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

