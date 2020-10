Bibi (27) und Julian Claßen (27) sind bald auf einer neuen Plattform vertreten! Das junge Pärchen erreichte schon so einiges in seinem Leben. Die beiden sind nicht nur Eltern eines kleinen Sohnes namens Lio (2) und einer Tochter namens Emily, sondern auch erfolgreiche YouTuber, die schon jetzt zu den einflussreichsten Webstars in Deutschland zählen. Die zwei Influencer vergrößern ihre Reichweite nun jedoch erneut: Denn die Kölner haben ab jetzt ihren eigenen Podcast!

Diese Neuigkeit berichtet das Branchenblatt DWDL. Unter dem Dach des ProSiebenSat.1-Tochterunternehmens Starwatch Podcast Factory soll ab sofort jeden Sonntag eine neue Folge von "Das ist ja Claße(n)" erscheinen. Abrufbar sind die Episoden dann auf allen gängigen Plattformen wie AppleMusic oder AudioNow. Laut Angaben des Unternehmens sei man mit Bibi und Julian eine "langfristige Partnerschaft" eingegangen, weil vor allem die Blondine eine junge Frau sei, die "authentisch und nahbar" ist und "den Nerv der Zeit trifft".

Und worum geht es in den Audiobeiträgen des Pärchens? Das Duo soll seinen Fans in den wöchentlichen Ausgaben einen Einblick in sein Leben geben – sowohl in sein Privates als auch in das Berufliche. Die erste 45-minütige Ausgabe trägt den Titel "40 Einbauschränke". Darin lassen Bibi und Julian ihre bisherigen Erfolge Revue passieren und sprechen über ihren Start auf YouTube.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Getty Images Bibi Claßen bei der "Fack ju Goehte 2"-Premiere in München im September 2015

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

