Hollywood trauert um eine seiner Legenden! Seit Samstagnachmittag ist bekannt, dass James Bond-Darsteller Sean Connery (90) gestorben ist. Nach Angaben seines Sohnes starb der Schauspieler in Nassau auf den Bahamas im Kreise seiner Familie. Viele seiner Weggefährten meldeten sich bisher zu Wort und gedachten in den sozialen Medien an die Leinwand-Ikone. Auch Shannen Doherty (49) widmete dem Oscarpreisträger nun liebevolle Worte.

Auf Instagram postete die Beverly Hills, 90210-Schauspielerin jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto des Schotten. Dazu machte Shannen ein herzergreifendes Geständnis. "Als Kind war ich zweimal verliebt. Zum einen in Michael Landon (✝54), zum anderen in Sean Connery. Sein Selbstbewusstsein, seine Eleganz, sein schottischer Akzent und sein ungeheures Talent waren betörend. Der Himmel ist jetzt sehr interessant", schrieb die US-Amerikanerin.

In der Kommentarspalte unter dem Nachruf offenbarten Shannens Abonnenten ihre Gedanken zu den traurigen Neuigkeiten. "In meinen Augen war er der einzig wahre James Bond", schrieb ein Insta-Nutzer. Eine andere Userin erkannte sich in dem Charmed-Star wieder. "Er war auch mein erster Schwarm!", teilte sie mit. Andere Nutzer versahen ihre Kommentare lediglich mit den Hashtags #007 und #geschütteltnichtgerührt – und spielten damit auf Sean Connerys Kultspruch in seiner Rolle des britischen Geheimagenten an.

Getty Images Sean Connery bei einem Event in Hollywood im Oktober 2008

Getty Images Schauspielerin Shannen Doherty

Hulton Archive/Getty Images Sean Connery als James Bond

