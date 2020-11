Oh, là, là! Wer hätte das gedacht? Sommerhaus-Teilnehmerin Diana Herold (46) gewann in den 90er-Jahren aufgrund ihres Auftrittes in der "Bullyparade" an Bekanntheit. Das Fotomodel überzeugte schon damals mit seinem guten Aussehen und witzigen Tanzeinlagen, daraufhin nahm Diana an mehreren TV-Formaten teil. Doch nicht nur im Fernsehen war die Blondine zu sehen: Bereits zweimal ließ Diana sich für den Playboy ablichten!

Sowohl 2002 als auch 2017 war die Frau von Michael Tomaschautzki in dem Erotik-Magazin vertreten. In einem Interview mit Playboy sprach sie über diese Erfahrung: Sie habe ihre Weiblichkeit durch das Shooting in vollem Maße annehmen können. "Ich habe mich und meinen Körper sehr lieb gewonnen", erzählte die Zweifach-Mama. Beim zweiten Mal habe sie eine Botschaft mit den Bildern mitgeben wollen: Man solle sich selbst annehmen und lieben.

Beim ersten Shooting vor fast 20 Jahren wäre das allerdings noch anders gewesen: "Damals ging es mir durchaus um Aufmerksamkeit, außerdem war ich jung und brauchte das Geld", erinnerte sich die Sangerhausenerin schmunzelnd.

CHOLET, JEAN-LOUIS / ActionPress Diana Herold, Model

Getty Images Michael Tomaschautzki und Diana Herold bei der "Equila"-Premiere 2017

CHOLET, JEAN-LOUIS / ActionPress Diana Herold, TV-Star

