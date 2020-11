Für Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) steht fest: Sie wollen ihre Zukunft gemeinsam auf Ibiza verbringen! Während die einstige Bachelorette ihren Lebensmittelpunkt bisher noch in Deutschland hat, lebt ihr damals verschmähter Finalist bereits auf der Baleareninsel. Vor Kurzem waren die beiden nun auf der Suche nach ihrer Traumimmobilie. Doch bis Jessi und Johannes final zusammenziehen, dauert es noch ein paar Monate.

Aktuell befindet sich das Paar bei Jessi in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen einer Fragerunde bei Instagram will ein User von der Influencerin wissen, wie lange sie jetzt im Ruhrgebiet bleibt. "Ich bleibe nun den ganzen Winter in Deutschland. Nächstes Jahr Februar geht es dann zusammen nach Ibiza", lautet die Antwort der 30-Jährigen.

Sieht aus, als wäre die Beauty seit geraumer Zeit so richtig glücklich – und das darf auch gerne jeder wissen. "Wie geht es dir im Moment?", will einer ihrer rund 624.000 Follower wissen. "Sehr gut. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass sich einfach alles so gefügt hat und ich die tollsten Menschen um mich herum habe", schwärmt sie.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im August 2020

