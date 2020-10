Endlich lässt Jessica Paszka (30) die Fans an ihrer neuen Liebe teilhaben! Anfang des Monats bestätigte die einstige Bachelorette, dass sie nach drei Jahren mit ihrem damals zweitplatzierten Kandidaten Johannes Haller (32) liiert ist. Seitdem haben die Turteltauben ihr anfängliches Versteckspiel aufgegeben und gewähren ihren Followern viele Einblicke in ihren neuen Paar-Alltag. Jetzt teilt Jessi ein neues Foto von sich und Johannes – und das zeigt, wie glücklich sie sind!

Verliebt schaut sich das Pärchen kurz vor einem Kuss auf dem Instagram-Bild in die Augen. Perfekt in Szene gesetzt, stehen die zwei vor einer malerischen Kulisse in Jessis künftiger Wahlheimat Ibiza. Wegen des Turtel-Bildes sind Jessis Follower ganz aus dem Häuschen: Sie betiteln die beiden Reality-TV-Darsteller als "absolutes Traumpaar". Aktuell ist die Influencerin mit ihrem Freund auf der Suche nach einem neuen Haus auf der Insel.

Mit einem anderen neuen Bild heizte Jessi die Gerüchteküche außerdem an: Darauf posiert die 30-Jährige in einem engen, weißen Kleid. Dazu schrieb sie, dass das Kleidungsstück nicht zugehen würde und ließ ihre Fans so darüber spekulieren, dass sie möglicherweise in anderen Umständen sei. Einer von etlichen Kommentaren lautete beispielsweise: "Es sieht wirklich wie ein süßer, kleiner Babybauch aus."

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de