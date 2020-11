Und plötzlich hörte die Jury nichts mehr! Aktuell findet die zehnte Staffel von The Voice of Germany statt. In der Jubiläumsausgabe bilden Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (36) sowie Rea Garvey (47) und Samu Haber (44) ein Team. Außerdem gehören auch Urgestein Mark Forster (37) und Nico Santos (27) zu den Coaches. Auch dieses Mal wollen sie sich bei den Blind Auditions in die Stimmen der Gesangstalente verlieben. Doch bei dem Auftritt von Esther Nkongo blieb es nun ruhig, denn: Die Lautsprecher waren defekt!

Um sich voll und ganz den Stimmen der Kandidaten hingeben zu können, befinden sich an den Drehstühlen der Coaches Lautsprecher. Aufgrund eines technischen Defekts kam Esthers Gesang bei Stefanie und Co. aber nur verzerrt – oder gar nicht an. "Ich kann nichts hören", gab Mark bekannt. Und auch seinen Kollegen erging es nicht anders. "Haben die irgendeinen Sound drauf gelegt?", fragte etwa Yvonne verwirrt. Obwohl die 25-Jährige kaum zu hören war, buzzerte Rea für sie.

Nach ihrem Auftritt bat die Jury Esther darum, noch einmal zu singen – und bekam von allen Coaches schließlich Standing Ovation. Da aber zuvor nur Rea den roten Knopf betätigt hatte, stand längst fest, in welches Team das Gesangstalent geht. "Wir ärgern uns total. Wir hätten dich gern in unserem Team gehabt", ärgerte Yvonne sich.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Sean Koch bei "The Voice of Germany" 2020

ProSieben / Richard Hübner Die "The Voice of Germany"-Coaches 2020

Instagram / hapahaber Samu Haber und Rea Garvey bei "The Voice of Germany"

