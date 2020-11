Das Warten hat schon bald ein Ende! Ab dem 15. November können die Netflix-Nutzer die vierte Staffel der supererfolgreichen Royal-Serie The Crown anschauen und sich dabei erneut in die Welt der britischen Monarchie entführen lassen: In den kommenden Folgen porträtiert die Schauspielerin Emma Corrin erstmalig Prinzessin Diana (✝36) – und auch der kleine Prinz William (38) und sein Bruder Prinz Harry (36) werden zu sehen sein. Doch werden sich William und Harry die brandneuen Folgen von "The Crown" auch ansehen – und setzt diese Vorstellung die Diana-Darstellerin Emma eigentlich unter Druck?

"Ich versuche, nicht darüber nachzudenken, ob es sich die Leute anschauen, denn ich denke, das kann nach hinten losgehen", vermutete Emma gegenüber Sky News und erklärte: "Man kann sowieso nicht wirklich kontrollieren, ob sie es tun." Zudem sei sich die 24-Jährige aber unsicher darüber, ob sie sich dann nicht doch fragen wird, was William und Harry wohl von ihrer schauspielerischen Leistung halten. "Es ist irgendwie, ja, es ist ziemlich stressig", betonte sie.

Zuschauer hin oder her – schon alleine in diese besondere Rolle zu schlüpfen, deren Lebensgeschichte so viele Menschen auf der ganzen Welt verfolgt hatten, war für die Nachwuchsschauspielerin ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht. "Es ist unglaublich einschüchternd", meinte Emma.

Getty Images Emma Corrin, britische Schauspielerin

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018 in London

Netflix / Des Willie Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown"

