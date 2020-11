Kaum zu glauben, aber wahr – diese Frau ist tatsächlich erst vor einigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden! Um genau zu sein, erblickte Gigi Hadids (25) Töchterchen Mitte September das Licht der Welt. Viel ist über die Schwangerschaft der Beauty nicht bekannt, auch, wie viel sie währenddessen zugenommen hatte, bleibt ihr kleines Geheimnis. Eines wird auf aktuellen Aufnahmen jedoch auf Anhieb klar. Die überschüssigen Babypfündchen scheint sie mittlerweile schon wieder losgeworden zu sein.

Am Wochenende wurde weltweit Halloween gefeiert – und vor allem die Amerikaner lassen sich das nicht zweimal sagen. Auch Gigi zelebrierte den schaurigen Tag und schlüpfte dafür, wie ihre Instagram-Story zeigt, in einen sehr engen Einteiler, der sich tatsächlich wie eine zweite Haut an ihren Körper schmiegt. Das blaue Kostüm brachte nicht nur ihre schlanken Beine perfekt zur Geltung, sondern gab auch den Blick auf ihre extrem schmale Taille preis. Doch der coole Halloween-Look wurde schnell zur Nebensache, als Gigi im Anschluss eine ganz besondere Aufnahme veröffentlichte.

Denn anderthalb Monate nach der Geburt ihres Babys teilte die 25-Jährige einen allerersten Schnappschuss ihrer kleinen Familie. Während Gigi und Zayn Malik (27) ganz verzückt ihre Tochter anschauen, liegt die Kleine, deren Name noch topsecret ist, entspannt in Papas Armen. Das Gesicht ihres Babys wollen die frischgebackenen Eltern aber offenbar noch nicht zeigen, denn Augen, Nase, Mund und Co. werden mit einem passenden Emoji verdeckt.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid an Halloween 2020

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

Getty Images Zayn Malik und Gigi bei der Met Gala 2016

