Cathy Hummels (32) ist am heutigen Sonntag besonders gerührt: Sie schwelgt in Erinnerungen – vor allem an ihren Großvater Albert. Am 1. November findet traditionell das christliche Fest Allerheiligen statt. An diesem Tag wird den Heiligen und im übertragenen Sinne allen Verstorbenen gedacht. Aus diesem Grund ist Cathy in diesen Stunden in Gedanken bei ihren bereits verstorbenen Verwandten – und legt deswegen eine Webpause ein.

Gestern schrieb Cathy in einem emotionalen Instagram-Post: "Morgen schenken wir unsere Aufmerksamkeit denjenigen, die nicht mehr unter uns sind. Meine Gedanken gehen an meine Opas und meine Oma." Zu einem von ihnen hatte die Autorin eine ganz besondere Bindung: Opa Albert sei wie ein zweiter Papa für Cathy gewesen. "Eigentlich kann ich nicht über ihn sprechen, ohne zu weinen. Ich träume immer noch von ihm und wünsche mir, dass ich ihm wenigstens 'Lebewohl, Opa. Ich hab dich lieb' hätte sagen können", erzählte sie weiter.

Doch ihr Großvater sei sehr plötzlich gestorben, eine gebührende Verabschiedung war offenbar nicht mehr möglich. "Und aus diesem Grund ist hier morgen Stille", erklärte die Frau von Fußballer Mats Hummels (31). Lediglich ein vorproduziertes Video gehe online sowie einer ihrer täglichen Mut-Mach-Sprüche.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin und Autorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im November 2020

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de