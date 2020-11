Üblicherweise gibt Anne Hathaway (37) nicht viel aus ihrem Privatleben preis. Zwar weiß man, dass sie mit Adam Shulman (39) verheiratet ist und zwei Kinder mit ihm hat, weitere Details aus ihrem Familienalltag teilt sie in der Regel nicht. Umso überraschender wirkt jetzt ein Interview, in dem die Schauspielerin offen über ihr zweites Date mit ihrem Mann spricht – und diese Verabredung fand tatsächlich bei einer sehr berühmten Freundin statt.

Anne ist kürzlich zu Gast in Drew Barrymores (45) TV-Show. Und vielleicht ist die zweifache Mutter plötzlich so gesprächig, weil sie mit der Gastgeberin schon seit Jahren sehr gut befreundet ist. Die zwei Frauen kennen sich sogar so gut, dass Anne Adam kurz nach dem Kennenlernen mit zu Drews Halloween-Party nahm. "Deine Halloween-Party war unser zweites Date", erinnert sich die Oscar-Preisträgerin im Gespräch mit ihrer Freundin zurück und hält als Beweis einen gemeinsamen Schnappschuss in die Kamera. "Wie verrückt ist das denn?!", platzt es aus Drew heraus.

Einige Jahre später – Anne und Adam feierten Ende September bereits ihren achten Hochzeitstag – sind die beiden immer noch absolute Halloween-Fans. Auch in diesem Jahr möchte die Familie feiern. "Jonathan liebt alles rund um die "Cars"-Filme, also wird er Lightning McQueen und Adam wird Doc Hudson. Und Jack, der elf Monate alt ist, klettert auf alles, also wird er ein Affe und ich werde ihn die ganze Zeit tragen, also werde ich zum Baum", witzelt Anne und verrät damit ihre diesjährigen Kostümierungen.

Getty Images Anne Hathaway im Januar 2020 in Park City

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Anne Hathaway und Adam Shulman, 2018

