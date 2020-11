Dieses Foto sorgte bei den Fans für größte Verwirrung! Eigentlich wollte Rumer Willis (32) nur ein Pic von sich in ihrem diesjährigen Halloween-Look teilen. Sie schlüpfte in ein Hexenkostüm – und teilte ein Schwarz-Weiß-Bild davon. Und siehe da! Mit ihren dunklen langen Haaren und der schwarzen Hornbrille schien Rumer ihrer berühmten Mutter Demi Moore (57) auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich zu sehen – das meinten zumindest ihre Follower.

Auf Instagram schrieb die Tochter von Demi Moore und Bruce Willis (65): "Happy Halloween. Sehe aus Versehen wie Sally Owens aus." Bei Sally handelt es sich um die Hauptfigur aus der Fantasy-Komödie "Zauberhafte Schwestern" aus dem Jahr 1998. Ihr Outfit erinnerte die Schauspielerin wohl selbst an den Hexen-Charakter aus dem Kultfilm. Dieser trägt im Streifen nämlich am liebsten schwarze Kleidung, um nicht aufzufallen. Das genaue Gegenteil erreichte nun jedoch die Dancing with the Stars-Gewinnerin aus dem Jahr 2015 mit ihrem aktuellen Verkleidungsschnappschuss.

Die Fans lobten das Outfit und posteten in Anspielung auf die Filmreferenz von Rumer schwarze Herzen unter das Bild. Allerdings war auch die große optische Ähnlichkeit zu ihrer Mutter Demi ein großes Thema. Mehrer User posteten dazu Kommentare wie: "Du ähnelst auf dieser Aufnahme deiner Mama so unglaublich."

Anzeige

Getty Images Demi Moore bei einer Pressekonferenz in New York im September 2010

Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Rumer Willis im August 2020

Anzeige

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de