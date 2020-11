Wurde die Wiedersehensshow vom Sommerhaus der Stars durch den Schnitt verfälscht? Das behauptet zumindest Kandidat Lou! Bei der Reunion nach dem Finale des Reality-TV-Formats trafen sich alle zehn Promipaare, die in diesem Sommer das Haus in Bocholt bewohnt hatten. Schon während der Ausstrahlung der Folgen kritisierten Lisha und Lou, dass die Szenen durch den Schnitt und ihre Verkürzung bei der Ausstrahlung anders wirken. Und aktuell gab es etwas Neues zu meckern: Lou äußerte sich negativ zu Moderation und Zusammenschnitt des Wiedersehens!

Er sei froh, dass ihn Nachrichten erreicht haben, die ebenfalls die Logik der Sendung infrage stellen und die Moderatorin Angela Finger-Erben (40) als parteiisch einschätzen. In seiner Instagram-Story wendet sich der YouTuber an seine Fans: "Ich fand es komisch, dass die Moderatorin uns immer wieder ins Wort gefallen ist und Fragen gestellt hat, die wir nicht richtig beantworten konnten." Außerdem sei viel von den Gesprächen rausgeschnitten worden, weswegen die wichtigsten Aspekte und Aussagen am Ende fehlen würden. Die Dreharbeiten hätten mindestens zwei bis drei Stunden gedauert – gezeigt wurde davon nur eine knappe Stunde.

Selbst für ihn als Zuschauer würden einige Situationen keinen Sinn ergeben, obwohl er den Ablauf live miterlebt hat, grübelt der Berliner. Dennoch möchte das Paar das Thema Sommerhaus nun hinter sich lassen und sich auf wichtigere Dinge konzentrieren.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Moderatorin Angela Finger-Erben

Anzeige

TVNOW Wiedersehensshow von "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lisha und Lou, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de