Er will den demaskierten The Masked Singer-Hummer Jochen Schropp (41) mit einem Hummer-Gericht in die Knie zwingen! Jimi Blue Ochsenknecht (28) und der Moderator stehen sich heute Abend im großen "MasterChef Celebrity"-Finale gegenüber. Der Sänger will sich mit seinem Fünf-Gänge-Menü gegen das beliebte TV-Gesicht durchsetzen – doch was ist seine Strategie? Mit Promiflash sprach Jimi nun über seine Finalteilnahme und darüber, wie er gewinnen will!

Im Finale, das auf Sky ausgestrahlt wird, tritt der Sohn von Natascha Ochsenknecht (56) gegen einen echten Freund an: "Jochen und ich kennen uns schon sehr lange und natürlich ärgert man sich da gegenseitig. Bis zum Finale war alles nur Spaß, aber im Finale ist das natürlich noch mal was anderes", erklärt er gegenüber Promiflash. Er wolle mit seinem zurechtgelegten Plan den Titel nach Hause holen – ob er es letztendlich packt, wird sich heute Abend zeigen.

Doch wie genau sieht sein Menü aus? Neben Hummer werden noch andere Köstlichkeiten auf den Tisch kommen. "Es gibt noch eine leckere, selbst gemachte Trüffel-Pasta und selbst gemachtes Eis, aber mehr verrate ich noch nicht", führte Jimi im Gespräch weiter aus. Glaubt ihr, er kann sich gegen Jochen durchsetzen? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp, Moderator

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, München 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de