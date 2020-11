Vor einigen Wochen traten Jennifer Lange (27) und ihr Partner Andrej Mangold (33) den medialen Rückzug an: Nachdem der einstige Bachelor und seine Auserwählte wegen ihres Verhaltens bei Das Sommerhaus der Stars im Netz hart angegangen worden waren, entschieden sie sich dafür, die Kommentarfunktion auf ihren Social-Media-Profilen vorerst zu deaktivieren. Nun erklärten Jenny und Andrej diesen radikalen Schritt und verraten, warum sie sich so lange zurückgezogen haben.

"Ich glaube, hier gab es fast keinen, der seine Kommentarfunktion nicht einschränken musste, weil einfach so viel Negatives auf jedes Profil eingeprasselt ist", hält der Ex-Rosenkavalier beim großen Sommerhaus-Wiedersehen im Gespräch mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) fest. "Wir haben dann zu einem Zeitpunkt gesagt, auf unseren Profilen, wo es um unsere private Person geht, ist das zu viel. Wir möchten nicht, dass die Leute sich einfach auslassen und beleidigen und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, einfach den Stecker zu ziehen", erklärt Andrej seine und Jennys Entscheidung.

Vor allem die Zumba-Trainerin habe sehr unter den negativen Kommentaren und Hasstiraden gelitten. "Ich konnte da ganz schlecht mit umgehen, ich habe so was auch vorher noch nicht erlebt. Ich fand das wirklich nur ganz schlimm, was da abging. Deswegen habe ich auch Instagram komplett deaktiviert", lässt sie die vergangenen Monate Revue passieren. Jenny und Andrej hätten in dieser Zeit sehr viel miteinander geredet und das gemeinsam durchgestanden. "Ich finde, man hat gesehen, wir sind ein starkes Team und waren es auch danach", lautet Jennys Antwort auf die Frage, ob die Show ihre Beziehung verändert habe.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Star

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Kandidatin von "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Andrej Mangold und Jennifer Lange, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de