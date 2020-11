War Georgina Fleur (30) die große Überraschung der Reunion-Show? Am vergangenen Sonntag trafen alle zehn Promi-Paare nach der gemeinsamen Zeit im Sommerhaus der Stars in der Wiedersehensshow aufeinander. Und dabei dürften die Zuschauer wohl nicht damit gerechnet haben, dass Georgina – die die Sendung bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen musste – ihren Ex-Mitbewohnern so viel Kontra geben würde. Viele Sommerhaus-Fans zeigten sich daher regelrecht begeistert von den Zwischenrufen der Rothaarigen!

So nahm Georgina beispielsweise Eva Benetatou (28) in Schutz und kritisierte den Umgang von Andrej Mangold (33) mit ihr: "So verhält man sich nicht gegenüber einer Frau, mit der man geschlafen hat. Für alle kleinen Jungs zuhause: Das ist ein Negativ-Vorbild." Dem Ex-Bachelor gab sie dann noch folgenden Ratschlag: "Lern doch daraus, werde ein besserer Mensch." Dafür bekam die 30-Jährige auf Twitter ordentlich Lob: "Zwei Minuten Sendung und Georgina sorgt schon für Konfrontation. Auf die Queen ist Verlass." Ein Nutzer meinte sogar, dass Georgina die Show mehr moderiert habe als die eigentliche Moderatorin Angela Finger-Erben (40). Doch es gab auch einen User, der gegen Georgina stichelte: "Sie will die ganze verpasste Sendezeit durch den frühen Auszug jetzt nachholen."

Während der Wiedersehensshow konnte die 30-Jährige am meisten über die Versöhnung mit ihrem Partner Kubi lächeln. Erst vor wenigen Wochen hatte der Reality-TV-Star bekannt gegeben, dass sie und Kubi von nun an getrennte Wege gehen würden und sich nicht mehr wiedersehen möchten. Jetzt hätten sich die beiden aber doch wieder zusammengerauft und seien glücklich.

