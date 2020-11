Turtelt hier etwa ein frisch verliebtes Paar am Herd? Noch spekulieren die Fans, was genau zwischen Anne Wünsche (29) und dem SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez läuft. Bisher erklärten die beiden, dass sie lediglich dabei wären, sich näher kennenzulernen. Ein Knutsch-Clip im Netz schien neulich aber eine ganz andere Sprache zu sprechen. Jetzt liefert ein weiteres Social-Media-Video einen möglichen Pärchenbeweis: Ruben erschreckt Anne beim gemeinsamen Kochen!

In seiner Instagram-Story teilte der Tänzer jetzt ein kurzes Video, das die beiden gemeinsam in der Küche zeigt. Während Anne sich ganz auf die Arbeit am Herd konzentriert, hat sich Ruben einen kleinen Streich überlegt. Er schleicht sich von hinten an Anne heran und erschrickt sie, was diese mit einem lauten Schrei quittiert. In dem Mini-Video wirken die beiden nicht nur sehr vertraut, sondern auch ziemlich flirty. Hat sich das anfängliche Kennenlernen mittlerweile also doch zu einer handfesten Beziehung entwickelt?

Die kleine Romanze zwischen dem Stripper und der zweifachen Mama hat aber einen pikanten Hintergrund. Angeblich soll Ruben seine schwangere Ex-Freundin für Anne verlassen haben. Im Promiflash-Interview dementierte der Muskelmann, dass die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin der Grund für die Trennung gewesen sei.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez, SixxPaxx-Stripper

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

