Ist sie es oder ist sie es nicht? Diese Frage sollten sich Royal-Fans stellen, wenn sie glauben, Queen Elizabeth II. (94) begegnet zu sein! Seit die britische Monarchin nach dem Tod ihres Vaters König George VI. 1952 den Thron bestieg, besucht sie regelmäßig feierliche Zeremonien und öffentliche Veranstaltungen. Doch was viele Royal-Fans garantiert noch nicht wussten: Seit rund 30 Jahren hat Queen Elizabeth II. ein Double, das diese öffentlichen Auftritte für sie probt!

"Es begann, als ich beim Sender BBC arbeitete", erinnerte sich das Queen-Double Ella Slack gegenüber dem Medienunternehmen Great Big Story an die Anfänge ihres ungewöhnlichen Jobs. Weil sich die Queen nach einer Veranstaltung beschwert haben soll, dass sie von der Sonne geblendet wurde, habe sich die ungefähr gleichgroße Ella kurzerhand auf die Position der Monarchin gestellt – und somit konnte die Lichtsituation schließlich an Elizabeth angepasst werden. "Und dann kam eins zum anderen: Ich fuhr nicht nur in ihrer königlichen Kutsche, sondern auch mit dem Boot hinauf zum Tower von London", erinnerte sich Ella.

Zwar ähnelt Ella der Queen äußerlich kaum, doch sie hat ungefähr die gleiche Körpergröße und Statur. Perfekte Gegebenheiten, um offizielle Veranstaltungen für die Königin zu proben. Für ihre erbrachten Dienstleistungen habe Ella in all den Jahren allerdings nie Geld verlangt. Denn diese Aufgabe bezeichnet sie nicht wirklich als Job, sondern als "Vergnügen und Ehre".

